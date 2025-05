Most viewed Physiology articles in July 2016

<p>resolution 150dpi</p>

NOX2 Inhibition Impairs Early Muscle Gene Expression Induced by a Single Exercise BoutCarlos Henríquez-Olguín, Alexis Díaz-Vegas, Yildy Utreras-Mendoza, Cristian Campos, Manuel Arias-Calderón, Paola Llanos, Ariel Contreras-Ferrat, Alejandra Espinosa, Francisco Altamirano, Enrique Jaimovich and Denisse M. Valladares*

Cerebral Regulation in Different Maximal Aerobic Exercise ModesFlávio O. Pires*, Carlos A. S. dos Anjos, Roberto J. M. Covolan, Fabiano A. Pinheiro, Alan St Clair Gibson, Timothy D. Noakes, Fernando H. Magalhães and Carlos Ugrinowitsch

Erythropoietin Does Not Enhance Skeletal Muscle Protein Synthesis Following Exercise in Young and Older AdultsSéverine Lamon*, Evelyn Zacharewicz, Emily Arentson-Lantz, Paul A. Della Gatta, Lobna Ghobrial, Frederico Gerlinger-Romero, Andrew Garnham, Douglas Paddon-Jones and Aaron P. Russell

Transient Hepatic Overexpression of Insulin-Like Growth Factor 2 Induces Free Cholesterol and Lipid Droplet FormationSonja M. Kessler, Stephan Laggai, Elien Van Wonterghem, Katja Gemperlein, Rolf Müller, Johannes Haybaeck, Roosmarijn E. Vandenbroucke, Manfred Ogris, Claude Libert and Alexandra K. Kiemer*

Acclimation Training Improves Endurance Cycling Performance in the Heat without Inducing EndotoxemiaJoshua H. Guy, David B. Pyne, Glen B. Deakin, Catherine M. Miller and Andrew M. Edwards*

The Regenerative Potential of Female Skeletal Muscle upon Hypobaric Hypoxic ExposureRosa Mancinelli, Ester S. Di Filippo, Vittore Verratti, Stefania Fulle*, Luana Toniolo, Carlo Reggiani and Tiziana Pietrangelo

MicroRNA Profiling during Craniofacial Development: Potential Roles for Mir23b and Mir133bHai-Lei Ding, Joan E. Hooper, Peter Batzel, B. Frank Eames, John H. Postlethwait, Kristin B. Artinger* and David E. Clouthier*

Voluntary Running Aids to Maintain High Body Temperature in Rats Bred for High Aerobic CapacitySira M. Karvinen*, Mika Silvennoinen, Hongqiang Ma, Timo Törmäkangas, Timo Rantalainen, Rita Rinnankoski-Tuikka, Sanna Lensu, Lauren G. Koch, Steven L. Britton and Heikki Kainulainen

Modeling Interactions among Individual P2 Receptors to Explain Complex Response Patterns over a Wide Range of ATP ConcentrationsShu Xing, Matthew W. Grol, Peter H. Grutter, S. Jeffrey Dixon and Svetlana V. Komarova*

Red Cell Properties after Different Modes of Blood TransportationAsya Makhro, Rick Huisjes, Liesbeth P. Verhagen, María del Mar Mañú-Pereira, Esther Llaudet-Planas, Polina Petkova-Kirova, Jue Wang, Hermann Eichler, Anna Bogdanova, Richard van Wijk, Joan-Lluís Vives-Corrons and Lars Kaestner*