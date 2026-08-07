Systematic Review
Published on 07 Aug 2026
Seed dormancy regulation and its breaking methods in important weed species: a systematic review and quantitative synthesis
in Weed Management
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Systematic Review
Published on 07 Aug 2026
in Weed Management
Original Research
Published on 06 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
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Review
Published on 27 Jul 2026
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Published on 27 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Mini Review
Published on 17 Jul 2026
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Published on 03 Jul 2026
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Published on 29 Jun 2026
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Published on 26 Jun 2026
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Perspective
Published on 04 May 2026
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Published on 30 Apr 2026
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Published on 29 Apr 2026
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Published on 23 Apr 2026
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Published on 14 Apr 2026
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Brief Research Report
Published on 27 Mar 2026
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Published on 13 Mar 2026
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Published on 10 Mar 2026
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Original Research
Published on 02 Mar 2026
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Review
Published on 20 Feb 2026
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