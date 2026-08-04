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Original Research

Published on 24 Jun 2026

Natural occurrence of Cochliomyia hominivorax myiasis in surgically treated cattle under different macrocyclic lactone regimens: implications for animal welfare and surveillance

in Animal Welfare and Policy

  • Paola Leonor García Coronado
  • Froylan Rosales-Martínez
  • Diana Ginette Zarate Triviño
  • Rubén Monroy Hernández
  • Juan Carlos Torres Ramírez
  • Gerardo Méndez Zamora
  • Sara Paola Hernández Martínez
  • Jorge R. Kawas Garza
  • Cristina Rodríguez Padilla
  • Yareellys Ramos Zayas
Frontiers in Animal Science
doi 10.3389/fanim.2026.1839332
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