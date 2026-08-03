Hypothesis and Theory
Published on 03 Aug 2026
Romantic love as regulatory co-option of maternal-bonding circuitry: a testable genetic account
in Individual and Social Behaviors
- 573 views
Hypothesis and Theory
Published on 03 Aug 2026
in Individual and Social Behaviors
Brief Research Report
Published on 24 Jul 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Individual and Social Behaviors
Clinical Trial
Published on 15 Jul 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Accepted on 10 Jul 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Individual and Social Behaviors
Review
Accepted on 01 Jun 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 29 May 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 22 May 2026
in Individual and Social Behaviors
Perspective
Published on 08 May 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 07 May 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 27 Apr 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 21 Apr 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Individual and Social Behaviors
Mini Review
Published on 13 Apr 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 24 Mar 2026
in Individual and Social Behaviors
Original Research
Published on 18 Mar 2026
in Individual and Social Behaviors
Review
Published on 02 Mar 2026
in Individual and Social Behaviors