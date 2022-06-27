Submission open
Next-Generation Biomaterials for Craniofacial and Oral Regeneration: From Rational Design to Clinical Translation
- Hongyang Ma
- Fei Zhang
- Chanyuan Jin
- 283 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed
Submission closed
Submission open
Submission closed
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed
Submission closed
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed