 Skip to main content
Type at least 3 characters

90 articles

articles

Original Research

Published on 28 May 2026

A microfluidic bone marrow model combining CFD and organ-on-a-chip technologies to study leukemia niche dynamics

in Organoids and Organ-On-A-Chip

  • Gabriel Santos Rosalem
  • Diego Rodney Rodrigues De Assis
  • Libardo Andrés González Torres
  • Estevam Barbosa de Las Casas
  • Wagner Nunes Rodrigues
  • Rafael Silva Gonçalves
  • Rayane Aparecida Nonato Rabelo
  • Jeronimo Conceição Ruiz
  • Maria Gabriela Reis Carvalho
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
doi 10.3389/fbioe.2026.1766296
  • 2,018 views