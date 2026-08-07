Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Review
Published on 07 Aug 2026
Microfluidics, 3D bioprinted scaffold and organ-on-chip with biosensing activated therapeutic strategies for diabetic wound healing
in Organoids and Organ-On-A-Chip
- 586 views
Review
Published on 07 Aug 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Brief Research Report
Published on 07 Aug 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 31 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Editorial
Published on 26 Jun 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 16 Jun 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 15 Jun 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 09 Jun 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 08 Jun 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 29 May 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 28 May 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 22 May 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Perspective
Published on 13 May 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 11 May 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 07 May 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 15 Apr 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip