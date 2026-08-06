Frontiers in Cell and Developmental Biology

Review
Accepted on 06 Aug 2026
Cardiac EndMT and EpiMT as a Developmental Continuum: Integration of Mechanical, Metabolic, and Epigenetic Regulation
in Embryonic Development
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Accepted on 06 Aug 2026
in Embryonic Development
Editorial
Published on 24 Jul 2026
in Embryonic Development
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Embryonic Development
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Published on 22 Jul 2026
in Embryonic Development
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Embryonic Development
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Accepted on 17 Jul 2026
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Accepted on 16 Jul 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 15 Jul 2026
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Published on 14 Jul 2026
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Original Research
Published on 07 Jul 2026
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Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Embryonic Development
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Published on 18 Jun 2026
in Embryonic Development
Mini Review
Published on 11 Jun 2026
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Published on 09 Jun 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Embryonic Development
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Published on 01 Jun 2026
in Embryonic Development
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Published on 28 May 2026
in Embryonic Development
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Published on 21 May 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 07 May 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Embryonic Development
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Embryonic Development