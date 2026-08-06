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Original Research

Published on 19 Jun 2026

CD109 exhibits a dynamic expression pattern in coronary endothelium and endocardial-derived valve mesenchyme during heart development with preserved morphogenesis following endothelial-specific deletion

in Embryonic Development

  • Andrew B. Harvey
  • Jenna R. Drummond
  • Hannah G. Tarolli
  • Renélyn A. Wolters
  • Raymond N. Deepe
  • Inara Devji
  • Jeremy L. Barth
  • Robin Muise-Helmericks
  • Paula S. Ramos
  • Russell A. Norris
Frontiers in Cell and Developmental Biology
doi 10.3389/fcell.2026.1867997
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