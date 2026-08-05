Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Women in Directing and Screenwriting: The Capital Allocation Puzzle in Commercial Film
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Conceptual Analysis
Accepted on 04 Aug 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Hypothesis and Theory
Published on 04 Aug 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Correction
Accepted on 30 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Brief Research Report
Published on 29 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Conceptual Analysis
Published on 29 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Editorial
Published on 22 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Brief Research Report
Published on 19 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Accepted on 11 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Conceptual Analysis
Published on 10 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Review
Published on 29 May 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 28 May 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 15 May 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries