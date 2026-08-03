Case Report
Published on 03 Aug 2026
Long-term outcomes of platelet-rich fibrin and blood clot scaffolds in regenerative endodontic treatment of traumatized immature maxillary incisors: An 80-month case report
in Regenerative Dentistry
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Case Report
Published on 03 Aug 2026
in Regenerative Dentistry
Systematic Review
Accepted on 22 Jul 2026
in Regenerative Dentistry
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Regenerative Dentistry
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Regenerative Dentistry
Case Report
Published on 30 Mar 2026
in Regenerative Dentistry
Editorial
Published on 11 Mar 2026
in Regenerative Dentistry
Systematic Review
Published on 06 Mar 2026
in Regenerative Dentistry
Review
Published on 16 Jan 2026
in Regenerative Dentistry
Original Research
Published on 12 Jan 2026
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Mini Review
Published on 11 Dec 2025
in Regenerative Dentistry
Original Research
Published on 14 Nov 2025
in Regenerative Dentistry
Case Report
Published on 06 Nov 2025
in Regenerative Dentistry
Perspective
Published on 27 Oct 2025
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Review
Published on 09 Oct 2025
in Regenerative Dentistry
Review
Published on 28 Feb 2025
in Regenerative Dentistry
Original Research
Published on 17 Dec 2024
in Regenerative Dentistry
Original Research
Published on 11 Dec 2024
in Regenerative Dentistry
Review
Published on 14 Oct 2024
in Regenerative Dentistry
Editorial
Published on 11 Sep 2024
in Regenerative Dentistry
Editorial
Published on 20 May 2024
in Regenerative Dentistry
Editorial
Published on 01 May 2024
in Regenerative Dentistry
Correction
Published on 06 Nov 2023
in Regenerative Dentistry
Perspective
Published on 09 Oct 2023
in Regenerative Dentistry
Original Research
Published on 26 Sep 2023
in Regenerative Dentistry