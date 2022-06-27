david r lentz
University of New Brunswick Fredericton
Fredericton, Canada
Specialty Chief Editor
Economic Geology
China Geological Survey
Xi'an, China
Associate Editor
Economic Geology
Institute of Methodologies for Environmental Analysis, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Tito Scalo, Italy
Associate Editor
Economic Geology
Institute of Geology, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Economic Geology
University of Geneva
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Economic Geology
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Economic Geology
Tarbiat Modares University
Tehran, Iran
Associate Editor
Economic Geology
University of New Brunswick Fredericton
Fredericton, Canada
Associate Editor
Economic Geology
China University of Geosciences Wuhan
Wuhan, China
Associate Editor
Economic Geology
Fortescue Metals Group
Perth, Australia
Associate Editor
Economic Geology
Central South University
Changsha, China
Associate Editor
Economic Geology
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Economic Geology
Juniata College
Huntingdon, United States
Associate Editor
Economic Geology
Miami University
Oxford, United States
Associate Editor
Economic Geology
Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Jadavpur University
Kolkata, India
Associate Editor
Economic Geology
University of New Brunswick Fredericton
Fredericton, Canada
Associate Editor
Economic Geology