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Natural Hazards Accompanying Underground Exploitation of Mineral Raw Materials, volume II
- Xiaojun Feng
- Krzysztof Skrzypkowski
- Xiangguo Kong
- Krzysztof Zagórski
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