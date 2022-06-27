phaedon kyriakidis
Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
Specialty Chief Editor
Geoinformatics
Isfahan University of Technology
Isfahan, Iran
Associate Editor
Geoinformatics
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Geoinformatics
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Geoinformatics
Central University of Punjab
Bathinda, India
Associate Editor
Geoinformatics
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Geoinformatics
Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Geoinformatics
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
Beijing, China
Associate Editor
Geoinformatics
Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Geoinformatics
Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland
Associate Editor
Geoinformatics
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Geoinformatics
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Geoinformatics
TERI School of Advanced Studies (TERI SAS)
Vasant Kunj, India
Associate Editor
Geoinformatics
Massey Geoinformatics Collaboratory, Massey University
Albany, New Zealand
Associate Editor
Geoinformatics
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Geoinformatics
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Geoinformatics