kenneth philip kodama
Lehigh University
Bethlehem, United States
Specialty Chief Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
Institute of Tectonics and Geophysics named after Y.A. Kosygin (RAS)
Khabarovsk, Russia
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
Université de Nantes
Nantes, France
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
Concordia College
Moorhead, United States
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
Center for Scientific Research and Higher Education in Ensenada (CICESE)
Ensenada, Mexico
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
Central Institution for Meteorology and Geodynamics (ZAMG)
Vienna, Austria
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
University of Oklahoma
Norman, United States
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
New Mexico State University
Las Cruces, United States
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV)
Roma, Italy
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
UMR7154 Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP)
Paris, France
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
Western Washington University
Bellingham, United States
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography (BAS)
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Geomagnetism and Paleomagnetism