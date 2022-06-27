valerio acocella
Roma Tre University
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Marine Geoscience
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Marine Geoscience
Geological Survey of Denmark and Greenland
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Marine Geoscience
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Marine Geoscience
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Marine Geoscience
Institute for Marine and Antarctic Studies, College of Sciences and Engineering, University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Marine Geoscience
East China Normal University
Shanghai, China
Associate Editor
Marine Geoscience
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Marine Geoscience
Portuguese Institute for the Sea and Atmosphere
Tavira, Portugal
Associate Editor
Marine Geoscience
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Associate Editor
Marine Geoscience
UMR5243 Géosciences Montpellier
Montpellier, France
Associate Editor
Marine Geoscience
Grid-Arendal
Arendal, Norway
Associate Editor
Marine Geoscience
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Marine Geoscience
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Marine Geoscience
Instituto Hidrográfico
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Marine Geoscience
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Marine Geoscience