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Glaucony facies revisited: from sedimentary chronology to ocean–climate–society archives
- Adrián López-Quirós
- Maxim Rudmin
- Andre Baldermann
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