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Eco-Evolutionary Dynamics in Human-Dominated Systems: Data-Driven Insights for Conservation and Sustainability
- Zongshui Wang
- Maria Anunciação Ventura
- Hong Zhao
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