 Skip to main content
Type at least 3 characters

568 articles

articles

Original Research

Published on 04 Aug 2026

Academic dissatisfaction in teacher evaluation: a natural language processing approach and multimodal semantic analysis for the generation of pedagogical evidence

in Assessment, Testing and Applied Measurement

  • Gary Christiam Farfán Chilicaus
  • Alexander Fernando Haro Sarango
  • Myriam Johanna Naranjo Vaca
  • Persi Vera Zelada
  • Luis Alberto Vera Zelada
  • Gladys Sandi Licapa Redolfo
  • Rolando Licapa Redolfo
  • Maríbel Amalia Carmen Sarango
  • Esteban Joaquin Durand Gonzáles
Frontiers in Education
doi 10.3389/feduc.2026.1820339
  • 293 views