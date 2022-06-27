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Generative AI in Education: Contributions to Curriculum Design, Teaching Practice and Learning Assessment
- Dionísia Laranjeiro
- Pedro Daniel Ferreira
- Filipe Piedade
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