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AI in STEM Education: Assessment, Integrity, and Teacher Readiness
- Branislav M Randjelovic
- Konstantinos Τ. Kotsis
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