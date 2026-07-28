Original Research
Published on 28 Jul 2026
Paternal age and sperm DNA fragmentation independently affect embryonic ploidy but not euploid embryo implantation potential
in Developmental Endocrinology
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Published on 28 Jul 2026
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Published on 27 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Published on 08 Jul 2026
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Published on 24 Jun 2026
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Accepted on 16 Jun 2026
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Published on 16 Jun 2026
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Published on 28 May 2026
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Published on 17 Apr 2026
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Published on 03 Feb 2026
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Published on 19 Dec 2025
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Published on 17 Dec 2025
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