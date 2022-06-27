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Glycemic Patterns and Early Complications in Diabetes: Clinical Implications for Risk Stratification
- Kyoichiro TSUCHIYA
- Channabasappa Shivaprasad
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