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Original Research

Published on 15 Jul 2026

Analysis of senescence in pituitary tumors from different lineages and the potential role of senolytic drugs as targeted therapies

in Pituitary Endocrinology

  • Sergio Andonegui-Elguera
  • Maria J. Gonzalez-Serrano
  • Sophia Mercado-Medrez
  • Silvia Hinojosa-Alvarez
  • Florencia Martinez-Mendoza
  • Itzel Ramirez-Ramos
  • Leilani A. Reyna-Coahutle
  • Arzu Y. Sanchez-Carbajal
  • Stefany R. Hernandez-Bustos
  • Alejandro Alegria-Ortega
Frontiers in Endocrinology
doi 10.3389/fendo.2026.1836525
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