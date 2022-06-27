niall patrick hanan
New Mexico State University
Las Cruces, United States
Specialty Chief Editor
Drylands
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Drylands
College of Geography and Environmental Sciences, Zhejiang Normal University
Jinhua, China
Associate Editor
Drylands
Colorado State University
Fort Collins, United States
Associate Editor
Drylands
Lanzhou University
Lanzhou, China
Associate Editor
Drylands
Centre de Suivi Ecologique
Dakar, Senegal
Associate Editor
Drylands
Yunnan University
Kunming, China
Associate Editor
Drylands
University of Chinese Academy of Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Drylands
Charles Darwin University
Darwin, Australia
Associate Editor
Drylands
INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, France
Associate Editor
Drylands
Washington State University
Pullman, United States
Associate Editor
Drylands
Northwestern Polytechnical University
Xi'an, China
Associate Editor
Drylands
Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Lanzhou, China
Associate Editor
Drylands
New Mexico State University
Las Cruces, United States
Associate Editor
Drylands
Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Drylands
Northern Research Station, Forest Service (USDA)
Madison, United States
Associate Editor
Drylands