steffen fritz
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Laxenburg, Austria
Specialty Chief Editor
Environmental Citizen Science
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Canberra, Australia
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Norwegian Institute for Air Research
Kjeller, Norway
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Mengla, China
Associate Editor
Environmental Citizen Science
University of Geneva
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Aalborg University Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Institute of Marine Sciences, Middle East Technical University
Mersin, Türkiye
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Consultant
London, Jersey
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Department of Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University
Princeton, United States
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Free University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Gulf Ecosystem Measurement & Modeling Division, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Center for Environmental Measurement & Modeling, Office of Research and Development
Gulf Breeze, FL, United States
Associate Editor
Environmental Citizen Science
Swansea University
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Citizen Science
IHE Delft Institute for Water Education
Delft, Netherlands
Associate Editor
Environmental Citizen Science