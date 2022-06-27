raisa mäkipää
Natural Resources Institute Finland (Luke)
Helsinki, Finland
Specialty Chief Editor
Environmental Economics and Management
COMSATS University Islamabad, Sahiwal campus
Sahiwal, Pakistan
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Yıldız Technical University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Independent researcher
Accra, Ghana
Associate Editor
Environmental Economics and Management
American University of Ras Al Khaimah
Ras al-Khaimah, United Arab Emirates
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Erciyes University
Kayseri, Türkiye
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Hang Seng University of Hong Kong
Hong Kong SAR, China
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Nanjing University
Nanjing, China
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, World Bank,
Washington DC, United States
Associate Editor
Environmental Economics and Management
School of Business, Faculty of Business, Economics & Law, University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Laboratoire de Nouvelles Formes de Consommation, Université du Québec à Chicoutimi
Chicoutimi, Canada
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Polytechnic Institute of Portalegre
Portalegre, Portugal
Associate Editor
Environmental Economics and Management
Consortium for Science, Policy and Outcomes, Arizona State University
Washington DC, United States
Associate Editor
Environmental Economics and Management
University for Development
Concepción, Chile
Associate Editor
Environmental Economics and Management