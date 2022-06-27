nikolaos (nick) voulvoulis
Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Environmental Policy and Governance
School of Applied Sciences, University of Huddersfield
Huddersfield, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
Norwegian University of Life Sciences
Ås, Norway
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
Malmö University
Malmö, Sweden
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
University of the Aegean
Mytilene, Greece
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
National Research Council of Italy - Construction technologies institute
Bari, Italy
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
Faculty of Engineering, Zagazig University
Zagazig, Egypt
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Environmental Policy and Governance
Robert Gordon University
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Policy and Governance