angela helen arthington
Griffith University
Nathan, Australia
Specialty Chief Editor
Freshwater Science
School of Agriculture, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Freshwater Science
WSP Canada
Vancouver, Canada
Associate Editor
Freshwater Science
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Freshwater Science
Environmental Hydraulics Institute (IHCantabria)
Santander, Spain
Associate Editor
Freshwater Science
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Freshwater Science
Forest Research Centre, Higher Institute of Agronomy, University of Lisbon
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Freshwater Science
Brizga Environmental
Melbourne, Australia
Associate Editor
Freshwater Science
Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Wuhan, China
Associate Editor
Freshwater Science
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Freshwater Science
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Freshwater Science
University of Seoul
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Freshwater Science
South African Institute for Aquatic Biodiversity
Grahamstown, South Africa
Associate Editor
Freshwater Science
Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Wuhan, China
Associate Editor
Freshwater Science
Water Research Institute, National Research Council of Italy
Brugherio, Italy
Associate Editor
Freshwater Science
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Freshwater Science