hayley jane fowler
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
University of Oslo
Oslo, Norway
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Monsoon Systems Research Center, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Cold Regions Research and Engineering Laboratory
Hanover, United States
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Met Office
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Department of Biology, University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Charles University
Prague, Czechia
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Chongqing University
Chongqing, China
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
Lanzhou University
Lanzhou, China
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies
City College of New York (CUNY)
New York City, United States
Associate Editor
Interdisciplinary Climate Studies