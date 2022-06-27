riccardo buccolieri
University of Salento
Lecce, Italy
Specialty Chief Editor
Land Use Dynamics
Polytechnic University of Cartagena
Cartagena, Spain
Associate Editor
Land Use Dynamics
Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Land Use Dynamics
NTNU
Trondheim, Norway
Associate Editor
Land Use Dynamics
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Land Use Dynamics
Villanova University
Villanova, United States
Associate Editor
Land Use Dynamics
National Center for Atmospheric Research (UCAR)
Boulder, United States
Associate Editor
Land Use Dynamics
International Center for Agriculture Research in the Dry Areas (ICARDA) Egypt
Giza, Egypt
Associate Editor
Land Use Dynamics
Xi'an University of Architecture and Technology
Xi'an, China
Associate Editor
Land Use Dynamics
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Land Use Dynamics
National Taiwan University
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Land Use Dynamics
Central South University Forestry and Technology
Changsha, China
Associate Editor
Land Use Dynamics
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Land Use Dynamics
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Madrid, Spain
Associate Editor
Land Use Dynamics
International Centre for Integrated Mountain Development
Kathmandu, Nepal
Associate Editor
Land Use Dynamics
Faculty of Civil and Environmental Engineering, University of Kassel
Kassel, Germany
Associate Editor
Land Use Dynamics