dagmar haase
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Social-Ecological Urban Systems
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Erasmus University Rotterdam
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Helmholtz Centre for Environmental Research, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Leipzig, Germany
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Villanova University
Villanova, United States
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
University of Łódź
Łódź, Poland
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Canberra, Australia
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Department of Architecture and Urban studies , Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Social-Ecological Urban Systems