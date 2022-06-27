björn vinnerås
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Specialty Chief Editor
Water and Wastewater Management
University of Alaska Fairbanks
Fairbanks, United States
Associate Editor
Water and Wastewater Management
University of Beira Interior
Covilhã, Portugal
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Concordia University
Montreal, Canada
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Department of Environmental Sciences, Faculty of Technical Sciences, Aarhus University
Roskilde, Denmark
Associate Editor
Water and Wastewater Management
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Water and Wastewater Management
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Hunan Agricultural University
Changsha, China
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Department of Biology, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Water and Wastewater Management
Research Center for Eco-environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Water and Wastewater Management