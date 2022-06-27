john robert healey
Bangor University
Bangor, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Forest Disturbance
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
Forest Disturbance
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Associate Editor
Forest Disturbance
Department of Agricultural Science and Technology, Environmental Food and Forestry, School of Agriculture, University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Forest Disturbance
Faculty of Forestry, University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Forest Disturbance
School of Agriculture, University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Forest Disturbance
University of León
León, Spain
Associate Editor
Forest Disturbance
Institut Européen De La Forêt Cultivée (IEFC)
Cestas, France
Associate Editor
Forest Disturbance
International Institute of Tropical Forestry, Forest Service (USDA)
Rio Piedras, Puerto Rico
Associate Editor
Forest Disturbance
Czech University of Life Sciences Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Forest Disturbance
School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland
Joensuu, Finland
Associate Editor
Forest Disturbance
Odum School of Ecology, University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Forest Disturbance
Northern Research Station, Forest Service (USDA)
Madison, United States
Associate Editor
Forest Disturbance
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Forest Disturbance
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Forest Disturbance
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Forest Disturbance