enrique andivia
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
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Forest Ecophysiology
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
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Forest Ecophysiology
Kobe University
Kobe, Japan
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Forest Ecophysiology
Wilfrid Laurier University
Waterloo, Canada
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Forest Ecophysiology
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
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Forest Ecophysiology
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
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Forest Ecophysiology
Cornell University
Ithaca, United States
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Forest Ecophysiology
Syracuse University
Syracuse, United States
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Forest Ecophysiology
Wake Forest University
Winston-Salem, United States
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Forest Ecophysiology
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
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Forest Ecophysiology
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
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Forest Ecophysiology
Kennesaw State University
Kennesaw, United States
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Forest Ecophysiology
University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
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Forest Ecophysiology
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
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Forest Ecophysiology
Division of Earth and Environmental Sciences, Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
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Forest Ecophysiology
Forest Research Centre, Higher Institute of Agronomy, University of Lisbon
Lisboa, Portugal
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Forest Ecophysiology
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
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