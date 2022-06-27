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Coordination of Nutrient Recycling and Acquisition Strategies in Plants: Root and Leaf Trait Interactions
- Hongtao Xie
- Ji Zheng
- Melanie Brunn
- Jianfan Sun
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