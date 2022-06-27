kevin j. mcguire
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Specialty Chief Editor
Forest Hydrology
University of New Hampshire
Durham, United States
Associate Editor
Forest Hydrology
Investigaciones Forestales Bioforest SA
Concepción, Chile
Associate Editor
Forest Hydrology
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Forest Hydrology
School of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University
Haidian, China
Associate Editor
Forest Hydrology
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Forest Hydrology
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Forest Hydrology
The Royal Horticultural Society
Wisley, United Kingdom
Associate Editor
Forest Hydrology
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Associate Editor
Forest Hydrology
Indiana University Bloomington
Bloomington, United States
Associate Editor
Forest Hydrology
University of Georgia
Tbilisi, Georgia
Associate Editor
Forest Hydrology
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Forest Hydrology
The University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Associate Editor
Forest Hydrology
College of Forestry, Northwest A and F University
Xianyang, China
Associate Editor
Forest Hydrology
University of Idaho
Moscow, United States
Associate Editor
Forest Hydrology