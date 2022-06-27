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Quantifying Trade-Offs and Synergies in Forest Hydrological Functions and Ecosystem Services
- Hazhir Karimi
- Yiping Hou
- Yaseen T. Mustafa
- Francisco Balocchi
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