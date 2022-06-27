manfred j. lexer
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Forest Management
Hebei University
Baoding, China
Associate Editor
Forest Management
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Forest Management
Faculty of Forestry, Istanbul University-Cerrahpasa
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Forest Management
University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Forest Management
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Forest Management
University of Arkansas at Monticello
Monticello, United States
Associate Editor
Forest Management
Centro de Investigación Forestal (INIA)
Madrid, Spain
Associate Editor
Forest Management
Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREA
Rome, Italy
Associate Editor
Forest Management
Département des Sciences Naturelles, Université du Québec Outaouais
Gatineau, Canada
Associate Editor
Forest Management
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Forest Management
Département de Science et Technologie, Université TÉLUQ
Quebec City, Canada
Associate Editor
Forest Management
University of Evora
Évora, Portugal
Associate Editor
Forest Management
Łukasiewicz Research Network Center of Wood Technology
Poznań, Poland
Associate Editor
Forest Management
Kookmin University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Forest Management
University of Molise
Campobasso, Italy
Associate Editor
Forest Management