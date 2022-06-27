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Biochar for Forest Restoration, Sustainable Plant Production and Circular Bioeconomy
- CALDEIRA, M.V.W.
- Ananias Francisco Dias Júnior
- Bruno Freitas
- Paulo André Trazzi
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