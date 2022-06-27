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Hydroclimate Regulation in Forests: Biophysical Processes, Extreme Events, and Socioeconomic Impacts
- Tianwei Lu
- Wenhao Xue
- Wenfeng Chi
- Hao Luo
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