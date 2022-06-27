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Fragmentation and Degradation in Tropical Forests: Quantifying Impacts and Responses Under Global Change
- Igor Broggio
- Catherine Torres de Almeida
- Celso H. L. Silva-Junior
- Fernando Geraldo Carvalho
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