Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Thermal performance curves and age-stage, two-sex life table of Dermatophagoides farinae (Acari: Pyroglyphidae): baseline data for climate change impact assessment
in Insect Physiology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Insect Physiology
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Insect Physiology
Mini Review
Published on 28 Jul 2026
in Insect Physiology
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Insect Physiology
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Insect Physiology
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Insect Physiology
Original Research
Published on 21 May 2026
in Insect Physiology
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Insect Physiology
Original Research
Published on 06 Jan 2026
in Insect Physiology
Original Research
Published on 12 Dec 2025
in Insect Physiology
Original Research
Published on 26 Nov 2025
in Insect Physiology
Original Research
Published on 21 Oct 2025
in Insect Physiology
Original Research
Published on 25 Sep 2025
in Insect Physiology
Review
Published on 29 Aug 2025
in Insect Physiology
Original Research
Published on 28 Jul 2025
in Insect Physiology
Original Research
Published on 22 Apr 2025
in Insect Physiology
Review
Published on 28 Jan 2025
in Insect Physiology
Mini Review
Published on 22 Jan 2025
in Insect Physiology
Brief Research Report
Published on 09 Dec 2024
in Insect Physiology
Editorial
Published on 26 Sep 2024
in Insect Physiology
Review
Published on 25 Sep 2024
in Insect Physiology
Original Research
Published on 18 Sep 2024
in Insect Physiology
Original Research
Published on 02 Jul 2024
in Insect Physiology
Original Research
Published on 02 Jul 2024
in Insect Physiology