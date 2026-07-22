 Skip to main content
Type at least 3 characters

19 articles

articles

Original Research

Published on 21 Aug 2025

Comparison of batch and continuous operation modes for maxilon red azo dye removal using Chlorella vulgaris microalgae within photobioreactor (PBR) and a dynamic membrane photobioreactor (DMPBR)

in Membrane Applications - Liquid

  • Shaghayegh Sadat Farastoon Dashti
  • Iman Ansari
  • Mir Mehrshad Emamshoushtari
  • Salar Helchi
  • Geoffroy Lesage
  • Marc Heran
  • Farshid Pajoum Shariati
Frontiers in Membrane Science and Technology
doi 10.3389/frmst.2025.1653159
  • 3,119 views
  • 3 citations