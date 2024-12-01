sean b. cash
Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Food Policy and Economics
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Food Policy and Economics
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Food Policy and Economics
City University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Food Policy and Economics
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Food Policy and Economics
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Food Policy and Economics
College of Health Sciences, University of Rhode Island
Kingston, United States
Associate Editor
Food Policy and Economics
Centre for Economic Regional Studies, Budapest, Hungary
Budapest, Hungary
Associate Editor
Food Policy and Economics
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Food Policy and Economics
University of Economics Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, Vietnam
Associate Editor
Food Policy and Economics
Lincoln University
Lincoln, New Zealand
Associate Editor
Food Policy and Economics
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Food Policy and Economics
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Food Policy and Economics
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Food Policy and Economics
Northwest A&F University
Xianyang, China
Associate Editor
Food Policy and Economics