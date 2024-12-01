johannes le coutre
University of New South Wales
Kensington, Australia
Field Chief Editor
Frontiers in Nutrition
Biotherapeutics, Inc.
Blacksburg, United States
Specialty Chief Editor
Nutritional Immunology
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Specialty Chief Editor
Nutrition and Sustainable Diets
Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Food Policy and Economics
Foodomics Lab, CIAL, Spanish National Research Council
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Nutrition and Food Science Technology
Institute of Agrochemistry and Food Technology, Spanish National Research Council (CSIC)
Paterna, Spain
Specialty Chief Editor
Nutrition and Microbes
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Nutrition Methodology
Cornell University
Ithaca, United States
Specialty Chief Editor
Nutrition and Sustainable Diets
Institute of Food Science Research, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Nutrition and Food Science Technology
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Nutrition and Microbes
Deakin University
Geelong, Australia
Specialty Chief Editor
Nutritional Ecology and Anthropology
Department of Translational and Precision Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Clinical Nutrition
Appalachian State University
Boone, United States
Specialty Chief Editor
Sport and Exercise Nutrition
Institute of Nutrition (Slovenia)
Ljubljana, Slovenia
Specialty Chief Editor
Food Policy and Economics
Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Nutrition and Metabolism
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Nutritional Ecology and Anthropology