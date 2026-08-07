Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Equation-derived SMI not generalizable for DXA-defined low muscle mass in Chinese adults: External validation study
in Nutrition Methodology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition Methodology
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Clinical Nutrition
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Clinical Nutrition
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Food Science Technology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutritional Immunology
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition, Psychology and Brain Health
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutritional Epidemiology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition, Psychology and Brain Health
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Clinical Nutrition
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition, Psychology and Brain Health
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Clinical Trial
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Clinical Nutrition
Mini Review
Published on 07 Aug 2026
in Nutrition, Psychology and Brain Health
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Nutrition, Psychology and Brain Health
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Nutritional Epidemiology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Clinical Nutrition
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Clinical Nutrition
Correction
Published on 07 Aug 2026
in Nutritional Epidemiology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Nutrition, Psychology and Brain Health