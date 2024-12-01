maria carmen collado
Institute of Agrochemistry and Food Technology, Spanish National Research Council (CSIC)
Paterna, Spain
Specialty Chief Editor
Nutrition and Microbes
UniLaSalle
Beauvais, France
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Indiana University Bloomington
Bloomington, United States
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Institute of Agrochemistry and Food Technology, Spanish National Research Council (CSIC)
Paterna, Spain
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Lesaffre Group
Marcq-en-Barœul, France
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Institute of Agrochemistry and Food Technology, Spanish National Research Council (CSIC)
Paterna, Spain
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR)
Milan, Italy
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Lille University of Science and Technology
Villeneuve-d'Ascq, France
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Kobe University
Kobe, Japan
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
Associate Editor
Nutrition and Microbes
Facultad Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León
San Nicolás de los Garza, Mexico
Associate Editor
Nutrition and Microbes
University of Aberdeen (retired) / now independent researcher
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Nutrition and Microbes