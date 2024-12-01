andrew scholey
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Radboud University
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Department of Marketing Research, Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (Nofima)
Tromsø, Norway
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Scientific Society for Vegetarian Nutrition - SSNV
Venice, Italy
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Research Center for Sport and Physical Activity, Faculty of Sport Sciences and Physical Education, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Simmons University
Boston, United States
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Universidad de Santiago de Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Laboratorio de Estudio de Enfermedades Metabólicas relacionadas con la Nutrición
Santa Fe, Argentina
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Rio de Janeiro State University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
Warsaw University of Life Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health
The University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Associate Editor
Nutrition, Psychology and Brain Health