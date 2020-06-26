sharona ben-haim
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Community Reviewer
Cancer Pain
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Community Reviewer
Cancer Pain
School of Medicine, University of Minho
Braga, Portugal
Community Reviewer
Neuropathic Pain
NSW Government
New South Wales, Australia
Community Reviewer
Pharmacological Treatment of Pain
University of Kansas Medical Center
Kansas City, United States
Community Reviewer
Pain Mechanisms
Division of Gastroenterology and Hepatology, University of Michigan
Michigan, United States
Community Reviewer
Abdominal and Pelvic Pain
School of Medicine, Duke University
Durham, United States
Community Reviewer
Pharmacological Treatment of Pain
University of Kansas Medical Center
Kansas City, United States
Community Reviewer
Musculoskeletal Pain
College of Medicine, University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Community Reviewer
Pain Research Methods
College of Medicine, Drexel University
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Pain Mechanisms
GeneYouIn (GYI)
Toronto, Canada
Community Reviewer
Neuropathic Pain
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Community Reviewer
Headache
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Pediatric Pain
Department of Veterinary Sciences, School of Agriculture and Veterinary Medicine, University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Pharmacological Treatment of Pain
School of Medicine, Emory University
Atlanta, United States
Community Reviewer
Neuropathic Pain
Queen's University
Kingston, Canada
Community Reviewer
Pain Mechanisms
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Community Reviewer
Musculoskeletal Pain