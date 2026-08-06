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University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Musculoskeletal Pain
The University of Texas Health Science Center at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Advocate Illinois Masonic Medical Center
Chicago, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Pain