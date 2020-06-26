brian e cairns
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Musculoskeletal Pain
The University of Texas Health Science Center at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Advocate Illinois Masonic Medical Center
Chicago, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
School of Medicine, Duke University
Durham, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
University of Maryland
Baltimore, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Peking University Hospital of Stomatology
Beijing, China
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
University of Bern
Bern, Switzerland
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
The Pain Clinic, Mount Alvernia Hospital
Singapore, Singapore
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences
Tehran, Iran
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Wakayama Medical University
Wakayama, Japan
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
University of Maryland Medical Center
Baltimore, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
University of Bath
Bath, United Kingdom
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Department of Anatomy and Physiology, Saga University
Saga, Japan
Associate Editor
Musculoskeletal Pain
Nihon University
Tokyo, Japan
Associate Editor
Musculoskeletal Pain